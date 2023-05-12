Моуринью — в шаге от финала Лиги Европы! «Рома» возьмёт второй трофей с португальцем?

«Рома» и «Байер» провели первый матч в рамках полуфинала Лиги Европы. Оба клуба с высокой степенью вероятности не попадут в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты. Для них невероятно важно попасть в финал и постараться забрать трофей, чтобы отобраться в ЛЧ. Первую встречу «Ромы» и «Байера» вряд ли можно назвать огненной. Однако команды всё же подарили несколько хайлайтов, а также дали почву для размышлений перед ответной игрой.

«Рома» вышла на поле в сочетании 3-5-2, чуть изменив расстановку в сравнении с последней встречей Серии А с «Интером» (тогда сыграли 3-5-1-1, с одним чистым форвардом). «Байер» стартовал в привычной схеме 3-4-3, где основной упор в атаке сделан на активных Фримпонга, Диаби и Вирца. С первых минут «Байер» отдал владение мячом «Роме», которая не ощущает себя комфортно в подобном режиме. Леверкузенцы не спешили прессинговать, чаще стараясь встречать хозяев в среднем блоке. Первый опасный момент создал именно «Байер»: на седьмой минуте Флориан Вирц совершил проход, после которого пробил рядом со штангой ворот Руя Патрисиу.

Стартовый отрезок в целом можно описать как изучение командами друг друга. «Рома» стерильно владела мячом, а «Байер» в удобной манере проводил быстрые атаки. Для создания опасности у чужих ворот римляне воспользовались своим давним оружием – стандартами. На 19-й минуте опасно головой по воротам «Байера» пробил защитник «Ромы» Ибаньес, воспользовавшись навесом со штрафного. Голкипер немецкого клуба Лукаш Градецки показал невероятную реакцию и ликвидировал опасность. В целом именно этот момент можно назвать самым опасным у обеих команд в первом тайме.

По истечении 30 минут матча «Байер» всё же взял мяч под свой контроль. Итоговые цифры владения первого тайма – 47 на 53% в пользу немцев — хорошо показывают, что клубы периодически перехватывали инициативу друг у друга в этом компоненте. Но создать что-то серьёзное в позиционном нападении у «Байера» не получилось. Первые 45 минут также запомнились большим количеством остановок матча и единоборств. Например, на 36-й минуте из-за травмы «Байеру» даже пришлось совершить замену: вместо защитника Одилона Коссуну на поле вышел Митчел Баккер.

«Рома» — «Байер» Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Второй тайм «Рома» начала гораздо активнее. Хозяева искали моменты у ворот «Байера», ускорив темп матча. Но римлян хватило ненадолго. Спустя 10 минут гости стали отнимать инициативу, в основном атакуя правым флангом через Фримпонга и Диаби. И тут неожиданно пришёл гол «Ромы». На 63-й минуте, после дальнего заброса на Абрахама, англичанин принял мяч, отдал пас на Эдоардо Бове, после чего 20-летний итальянец отдал обратный пас. Тэмми нанёс удар по воротам, мяч отразил Градецки, но на добивание поспел Бове, открывший сезон. Юный полузащитник забил свой первый гол за «Рому» в еврокубках. Через пять дней ему исполняется 21 год: отличный подарок на день рождения.

После забитого мяча римляне пытались успокоить игру. Поначалу сложилось ощущение, что «Байер» не особо хочет отыграться. Но в последние 15 минут команда Хаби Алонсо стала действовать агрессивнее. Правда, конвертировать напор в голевые моменты не удавалось. Но на 87-й минуте «Рома» чуть не сделала подарок «Байеру». Руй Патрисиу неудачно сыграл на выходе, мяч попал к Фримпонгу, который пробил по воротам. Однако стоявший на ленточке Бриан Кристанте отвёл угрозу. Португальскому голкиперу «Ромы» повезло, что его подстраховали. Ляп Патрисиу мог стоить команде победы.

Руй Патрисиу Фото: Silvia Lore/Getty Images

«Рома» произвела более цельное впечатление, нежели «Байер». Минимальная победа хозяев – закономерный результат. Однако счёт оставляет неплохие шансы «Байеру» в ответной игре, которая состоится в Леверкузене. У Хаби Алонсо есть неделя на то, чтобы придумать, как создать проблемы обороне «Ромы». А Моуринью получает удобный расклад: если португалец захочет, то римляне отдадут инициативу, сыграют вторым номером, выбегая в фирменные контратаки Жозе. Но хочется надеяться, что ответный матч будет интереснее.