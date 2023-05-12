«Арсенал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Сакой — Фабрицио Романо
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«Арсенал» в ближайшее время продлит контракт со своим вингером Букайо Сакой.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новый контракт будет действовать до июня 2028 года. Объявление лондонской команды о подписании нового контракта с 21-летним футболистом ожидается в ближайшее время.
Букайо Сака выступает за «Арсенал» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне на его счету 45 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.
Борьба за титул АПЛ подходит к концу:
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
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