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«Арсенал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Сакой — Фабрицио Романо

«Арсенал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Сакой — Фабрицио Романо
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«Арсенал» в ближайшее время продлит контракт со своим вингером Букайо Сакой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новый контракт будет действовать до июня 2028 года. Объявление лондонской команды о подписании нового контракта с 21-летним футболистом ожидается в ближайшее время.

Букайо Сака выступает за «Арсенал» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне на его счету 45 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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