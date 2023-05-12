«Мы не заслуживали поражения». Защитник «Фиорентины» Раньери — о матче с «Базелем»
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Защитник итальянской «Фиорентины» Лука Раньери высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Лиги конференций со швейцарским «Базелем». «Фиалки» на своём поле уступили со счётом 1:2.
«Это была тяжёлая игра. В первом тайме мы доминировали, затем пропустили неудачную контратаку. И второй мяч в наши ворота был забит после розыгрыша стандарта. Но впереди ещё ответный матч. Мы не заслуживали поражения. У нас уже были матчи на очень жарких стадионах как в Турции, так и в Польше, и мы готовы к большему», — приводит слова Раньери официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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