Игорь Ледяхов: «Химкам» нужно спасаться, а «Спартак» с трудом набирает очки — будет битва

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.
«Жду, что «Спартак» обыграет «Химки». Но с учётом состояния команды непонятно, что будет. «Химкам» нужно будет играть только на победу. Ожидаю обоюдоострой игры от двух команд. «Химкам» есть что противопоставить «Спартаку», ведь он с трудом набирает очки, а самим «Химкам» нужно спасаться, вылазить из ямы — будут биться.
Каждая из этих команд решает свои задачи. «Химки» — не вылететь, «Спартак» — занять второе место, чтобы чемпионат не прошёл просто так. Будет битва», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 12 мая 2023
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