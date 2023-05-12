Алексей Мелёшин: хочется, чтобы «Спартак» уверенно обыграл «Химки» и по счёту, и по игре

Российский экс-футболист Алексей Мелёшин поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.

«Спартаку» нужна победа — ожидания от матча с «Химками» только такие. Хочется, чтобы команда Абаскаля уверенно обыграла «Химки» не только по счёту, но и по игре. Хочется, чтобы «Спартак» доминировал, создавал моменты, контролировал ход матча.

Химчане будут играть с максимальной самоотдачей, и мы можем только догадываться, получится ли у них противодействовать «Спартаку» или нет. Мы помним, как складывалась игра с «Торпедо»: спартаковцы в ней доминировали, но в конце могли упустить победу. Необходимо, чтобы команда Абаскаля за счёт своих сильных качеств не давала сопернику создавать моменты около своих ворот», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.