Алексей Мелёшин: хочется, чтобы «Спартак» уверенно обыграл «Химки» и по счёту, и по игре

Российский экс-футболист Алексей Мелёшин поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.
«Спартаку» нужна победа — ожидания от матча с «Химками» только такие. Хочется, чтобы команда Абаскаля уверенно обыграла «Химки» не только по счёту, но и по игре. Хочется, чтобы «Спартак» доминировал, создавал моменты, контролировал ход матча.
Химчане будут играть с максимальной самоотдачей, и мы можем только догадываться, получится ли у них противодействовать «Спартаку» или нет. Мы помним, как складывалась игра с «Торпедо»: спартаковцы в ней доминировали, но в конце могли упустить победу. Необходимо, чтобы команда Абаскаля за счёт своих сильных качеств не давала сопернику создавать моменты около своих ворот», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 12 мая 2023
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