Игрок ЦСКА Зделар: обыграв «Зенит», мы забрались на ступеньку повыше

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал о своём самом удачном матче в составе армейской команды. Он выделил игру с «Зенитом» — команды встречались в марте 2023 года, игра завершилась победой московского коллектива со счётом 1:0.

«Какие матчи в ЦСКА были самыми удачными? Очень сложно выделить какой-либо матч, ведь мы выходим на поле всей командой. Но той встречей, которая вывела нас на новый уровень, стала игра с «Зенитом». Когда мы победили, то поняли, что забрались на ступеньку повыше, почувствовали уверенность в своих силах и выдали прекрасную выигрышную серию. Этот матч — один из лучших и важнейших в сезоне на данный момент», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт московского ЦСКА.