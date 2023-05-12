Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в Израиле

Российский нападающий «Хапоэля» из Беэр‑Шевы Магомед‑Шапи Сулейманов дисквалифицирован дисциплинарным комитетом израильской ассоциации на 10 матчей, сообщает One.
Сулейманов участвовал в массовой драке, случившейся в концовке матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (2:1) 1 мая. В ходе потасовки Сулейманов ударил по лицу полузащитника команды соперников Долева Хазизу. Изначально ДК ассоциации просил дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей.
Дисквалификациям и денежным штрафам подверглись и другие игроки с обеих сторон, а также сами клубы. Кроме того, с обеих команд было снято по три очка.
«Хапоэль» арендовал Шапи у «Краснодара» прошлым летом, сохранив за собой возможность полноценного выкупа права на игрока. Сулейманов провёл за израильский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.
- 12 мая 2023
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