Шапи Сулейманову грозит отстранение до 12 матчей за участие в потасовке

Нападающему «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеду-Шапи Сулейманову грозит дисквалификация за участие в потасовке в матче чемпионата Израиля.

В Израильской футбольной ассоциации прошли слушания относительно этого инцидента. Прокурор потребовал дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей, полузащитника «Маккаби» Басема Заруру – на 15, а защитника «Хапоэля» Мигела Витора – на 2. Кроме того, он хочет, чтобы команды были оштрафованы на 3 очка.

«Прежде всего, я хочу извиниться перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле, и мы провели четыре игры с «Хайфой», они всегда были очень напряжёнными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации.

После игры я написал Долеву Хазизе сообщение и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и за всю свою карьеру не принимал никакого участия в беспорядках. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушёл», – приводит слова с заседания Шапи Ynet.