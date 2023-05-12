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Адейеми: я самый быстрый? Да, я в этом уверен

Адейеми: я самый быстрый? Да, я в этом уверен
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прокомментировал сравнение с легкоатлетом Усэйном Болтом.

«Я самый быстрый? Да, я так думаю. Я очень в этом уверен. Вне конкуренции? Может быть, кто-то приближается к моим показателям. Но точно не быстрее меня. Участие в Олимпиаде 2024 года? Нет, не думаю. Я не могу, я сосредоточен на футболе», – приводит слова Адейеми Sky Sports.

Адейеми сравнивают с легкоатлетом Усэйном Болтом, поскольку 21-летний нападающий имеет феноменальные показатели в скорости. Он пробежал дистанцию в 30 метров всего за 3,60 секунды. Промежуточное время Болта на рекордной стометровке в 2009 году составило 3,78 секунды.

Добавим, что Адейеми забил шесть голов и отдал пять передач, проведя на поле 705 минут в Бундеслиге в 2023 году, это означает что Карим совершал одно результативное действие каждые 64 минуты. Это лучший результат в пяти ведущих европейских лигах.

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