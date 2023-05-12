Масалитин: если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может?

Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и подмосковными «Химками».
«Теоретически «Спартак» может потерять очки. Но после последней неудачи «Спартак» должен себя реабилитировать. Команда проводит невнятный весенний отрезок, борется за медали. Ей необходимо выигрывать. Но, зная нелюбовь к «Спартаку» Талалаева, настрой «Химок» будет запредельный. Не исключаю удаления, как часто бывает.
Если у «Спартака» пойдёт игра, особенно впереди, почему Промесу не забить? Четыре мяча – это не так много. Я в одном матче пять забивал. Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, после 26-го тура РПЛ московский «Спартак» расположился в турнирной таблице на четвёртой строчке, набрав 49 очков.
- 12 мая 2023
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