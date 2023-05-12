«Кёльн» уверенно переиграл «Герту», берлинцы на грани вылета из Бундеслиги

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Германии между «Кёльном» и берлинской «Гертой». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. На матче работала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте: после навеса Эрика Мартеля мяч головой в ворота «Герты» переправил нападающий «Кёльна» Дейви Зельке, неприятно столкнувшись с защитником соперника в голевом эпизоде. Через 10 минут счёт сравнял полузащитник берлинцев Лука Тусар, подкарауливший мяч после отскока в чужой штрафной.

На 33-й минуте «Герта» вышла вперёд: с передачи Доди Лукебакио отличился форвард Стефан Йоветич. Однако через шесть минут «Кёльну» удалось вернуть равенство в счёте, защитник Тимо Хюберс замкнул навес Флориана Кайнца со штрафного. На 43-й минуте красно-белые вышли вперёд: полузащитник Эйе Скири реализовал выход своей команды в контратаку. На 69-й минуте, оформив дубль, преимущество «Кёльна» после розыгрыша штрафного упрочил Хюберс — 4:2. Пятый мяч в ворота «Герты» на 81-й минуте отправил вышедший на замену Денис Хусейнбашич.

В случае победы «Шальке-04» в матче стартовавшего 32-го тура с «Баварией» «Герта» досрочно потеряет шансы на сохранение места в Бундеслиге на следующий сезон.