«Мальорка» переиграла «Кадис» с минимальным счётом
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На стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Мальорка» принимала «Кадис». Финальный свисток арбитра Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.
Единственный в матче гол на свой счёт записал Пабло Маффео, отличившийся на 16-й минуте. Отметим, что арбитр показал восемь жёлтых карточек игрокам обеих команд.
Испания - Примера. 34-й тур
12 мая 2023, пятница. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Маффео – 16'
«Мальорка» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги, набрав 44 очка в 34 матчах. «Кадис» расположился на 15-й строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона» (82).
В следующем туре «Мальорка» сыграет в гостях с «Альмерией», «Кадис» на своём поле примет «Вальядолид».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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