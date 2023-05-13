Sky Sports: руководство «Тоттенхэма» восхищается Хаби Алонсо. Нагельсман не возглавит клуб

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман не будет тренировать «Тоттенхэм».

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на источники, английский клуб не встречался с немецким специалистом для обсуждения сотрудничества, и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается. Руководство «Тоттенхэма» уважает тренера, но он для него не является единственным кандидатом.

Отмечается, что руководство «шпор» восхищается главным тренером «Байера» Хаби Алонсо и проявляет интерес к его назначению.

Нагельсман был уволен с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» 24 марта, а спустя два дня после этого «Тоттенхэм» и на тот момент наставник команды Антонио Конте разорвали контракт по обоюдному желанию. До конца нынешнего сезона «шпорами» руководит Райан Мэйсон, однако в клубе уже идут поиски нового главного тренера. Команда занимает шестое место в таблице АПЛ.