Sky Sports: руководство «Тоттенхэма» восхищается Хаби Алонсо. Нагельсман не возглавит клуб

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман не будет тренировать «Тоттенхэм».
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на источники, английский клуб не встречался с немецким специалистом для обсуждения сотрудничества, и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается. Руководство «Тоттенхэма» уважает тренера, но он для него не является единственным кандидатом.
Отмечается, что руководство «шпор» восхищается главным тренером «Байера» Хаби Алонсо и проявляет интерес к его назначению.
Нагельсман был уволен с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» 24 марта, а спустя два дня после этого «Тоттенхэм» и на тот момент наставник команды Антонио Конте разорвали контракт по обоюдному желанию. До конца нынешнего сезона «шпорами» руководит Райан Мэйсон, однако в клубе уже идут поиски нового главного тренера. Команда занимает шестое место в таблице АПЛ.
- 13 мая 2023
-
03:53
-
03:48
-
03:04
-
02:50
-
02:38
-
01:58
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:00
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:33
-
00:29
-
00:12
-
00:04
-
00:01
- 12 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:05
-
22:54
-
22:45
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
22:00