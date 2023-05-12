Кейн заявил «Тоттенхэму» о желании уйти этим летом. Главный претендент на форварда — «ПСЖ»
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн официально сообщил руководству клуба о желании покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.
По информации источника, «Тоттенхэм» готов рассмотреть вариант ухода Кейна, однако лондонцы не будут продавать нападающего в другой клуб АПЛ. Форвард может перейти во французский «ПСЖ», если команду возглавит португальский тренер Жозе Моуринью, работающий сейчас с итальянской «Ромой».
29-летний Кейн отметился 28 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 46 сыгранных матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне во всех турнирах. Контракт нападающего с лондонцами рассчитан до июня 2024 года.
По слухам, «Бавария» тоже хочет Кейна. Что об этом говорят в клубе?
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