«Галатасарай» хочет приобрести Икарди и Саншеша у «ПСЖ»

Турецкий «Галатасарай» может приобрести двух футболистов французской Лиги 1. Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, «Галатасарай» доволен игрой нападающего Мауро Икарди, арендованного у французского «ПСЖ», и хотел бы сохранить его в команде на следующий сезон. Также турецкий клуб может рассмотреть возможность приобретения полузащитника парижан Ренату Саншеша, который не получает достаточного игрового времени в составе гранда чемпионата Франции. Португалец может перейти в «Галатасарай» на правах аренды.
Также «Галатасарай» рассмотрит вариант подписания нападающего «Лиона» Муссы Дембеле, у которого истекает контракт с французским клубом в июне 2023 года. Турецкий клуб уже провёл переговоры с форвардом, которые прошли в положительном ключе.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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