«Зенит» заслуживает уважения. Он может быть ориентиром». Алаев — о посещаемости матчей

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с посещаемостью матчей чемпионата, приведя в пример санкт-петербургский «Зенит», который смог привлечь болельщиков на трибуны домашнего матча с московским «Спартаком» в 26-м туре (3:2) в условиях Fan ID.

«Ситуация с посещаемостью в РПЛ обсуждается. Если мы заговорили о матче в Петербурге, я бы хотел высказать благодарность и уважение «Зениту». По-разному можно относиться к методам привлечения аудитории, но если объективно и по фактам — центральный матч тура и чемпионата прошел в такой атмосфере. Значит, возможно даже в нынешних реалиях собирать почти 50 тысяч зрителей. Клуб проделал колоссальную работу. Данная модель может быть ориентиром для других клубов, когда можно привлекать новую аудиторию», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» посетили более 48 тысяч зрителей.