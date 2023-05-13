Григорян: даже если «Зенит» будет пить неделю, всё равно забьёт «Краснодару» минимум два

Известный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», заявив, что петербуржцы смогут забить минимум два гола краснодарцам в любом состоянии. Специалист спрогнозировал ничью 2:2.

«Не скрываю, в этом матче буду болеть за «Краснодар». Даже если теоретически предположить, что «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют минимум два. Это объективно. Попробую натянуть эти же два гола «Краснодару». Матч закончится со счетом 2:2», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют сегодня, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Зениту» после окончания матча будут вручены золотые медали за победу в РПЛ.