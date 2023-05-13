«Урал» — «Оренбург»: Обухов сравнял счёт на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Урал» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте отличился форвард гостей Владимир Обухов. Он точно пробил в касание после передачи Лукаса Веры с левого фланга.

Ранее, на 62-й минуте, счёт открыл нападающий «Урала» Александр Юшин.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 26 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).