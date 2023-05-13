«Химки» — «Спартак»: Денисов получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В компенсированное время первого тайма полузащитник «Спартака» Даниил Денисов был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» одержал победу на своём поле с разгромным счётом 5:0.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 17 очков по итогам 26 встреч.
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