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«Химки» — «Спартак»: Денисов получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В компенсированное время первого тайма полузащитник «Спартака» Даниил Денисов был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» одержал победу на своём поле с разгромным счётом 5:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 17 очков по итогам 26 встреч.