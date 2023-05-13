Личка: футбол — не фигурное катание, где дают очки за красоту. Разочарован нашей игрой

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение в матче 27-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:2), заявив, что разочарован игрой оренбуржцев в этой встрече, отметив, что футболисты южноуральцев играли красиво, но футбол — не фигурное катание, где дают очки за красоту.

«Первый тайм с нашей стороны был похож на игру с ЦСКА, где мы неплохо выходили с мячом на половину поля соперника, однако не хватало остроты в последней трети поля. У нас сегодня было много ситуаций, где можно было принять решение быстрее: принять, ударить, подать. Нам не хватило двух‑трёх ударов по воротам. Если ты хочешь выигрывать, надо наносить удары. Может, мы и играли красиво в середине поля, но это не фигурное катание, где дают очки за красоту исполнения.

На второй тайм мы вышли с мыслями, что «Урал» будет нас бояться, а мы покажем спокойный футбол — но было наоборот, потому что у соперника сложная ситуация в турнирной таблице. Они показали большее желание, начали играть в атаку, Каштанов и Бикфалви сильно напрягали нашу оборону. После первого пропущенного гола мы начали играть быстрее, но по сегодняшнему матчу я недоволен нашей атакующей группой. Сегодня они не показали свой уровень, могли сделать больше.

Подытоживая, могу сказать, что разочарован нашей сегодняшней игрой», — приводит слова Лички «Матч ТВ».