«Зенит» — «Краснодар»: Малком открыл счёт в матче
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком открыл счёт в проходящем в эти минуты в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене», матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Малком – 15' 1:1 – 51'
Малком забил уже свой 23-й гол в текущем сезоне. До повторения рекорда Олега Веретенникова бразильцу осталось отличиться ещё два раза. Малком пробил с границы штрафной площади в ближний угол ворот «Краснодара», которые защищает Матвей Сафонов.
«Зенит» набрал 64 очка после 26 сыгранных матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После игры с «Краснодаром» состоится церемония награждения игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых. Краснодарцы имеют в своём активе 42 очка.
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