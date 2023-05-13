«Зенит» — «Краснодар»: Малком открыл счёт в матче

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком открыл счёт в проходящем в эти минуты в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене», матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Малком забил уже свой 23-й гол в текущем сезоне. До повторения рекорда Олега Веретенникова бразильцу осталось отличиться ещё два раза. Малком пробил с границы штрафной площади в ближний угол ворот «Краснодара», которые защищает Матвей Сафонов.

«Зенит» набрал 64 очка после 26 сыгранных матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После игры с «Краснодаром» состоится церемония награждения игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых. Краснодарцы имеют в своём активе 42 очка.