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Непомнящий: Грузия может удивить на Евро, но футбол в Турции на более высоком уровне

Непомнящий: Грузия может удивить на Евро, но футбол в Турции на более высоком уровне
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Турции.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, с интересом буду смотреть игру Турция — Грузия. Я уже говорил, что сборные Грузии и Албании могут чем-то удивить на этом чемпионате Европы. Но я понимаю, что футбол в Турции на более высоком уровне, чем в Грузии, поэтому грузинам придётся нелегко.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Мне также интересно, как себя проявит Хвича Кварацхелия. Интересно посмотреть, насколько он адаптирован к такому уровню. Хотя чемпионат Италии сам за себя говорит об уровне футбола. Ребята играют не в дворовый футбол. Поэтому думаю, что Хвича должен себя проявить на Евро-2024. Ведь на отборочном цикле он проявил себя ярко», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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