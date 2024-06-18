Непомнящий: Грузия может удивить на Евро, но футбол в Турции на более высоком уровне

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Турции.

«Конечно, с интересом буду смотреть игру Турция — Грузия. Я уже говорил, что сборные Грузии и Албании могут чем-то удивить на этом чемпионате Европы. Но я понимаю, что футбол в Турции на более высоком уровне, чем в Грузии, поэтому грузинам придётся нелегко.

Мне также интересно, как себя проявит Хвича Кварацхелия. Интересно посмотреть, насколько он адаптирован к такому уровню. Хотя чемпионат Италии сам за себя говорит об уровне футбола. Ребята играют не в дворовый футбол. Поэтому думаю, что Хвича должен себя проявить на Евро-2024. Ведь на отборочном цикле он проявил себя ярко», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.