Непомнящий: благодаря миллиарду «Зенит» хочет заработать на Глушенкове при перепродаже

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи, что форвард «Локомотива» Максим Глушенков заработает в «Зените» 1 млрд рублей. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на четыре года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

«Миллиард рублей для Глушенкова в «Зените» меня никак не беспокоит. Я не работодатель, который выплачивает такие деньги, не футболист. Каждый клуб исходит по-своему. Наверное, таким образом «Зенит» хочет заработать на парне, если его будут продавать куда-то за ещё бо́льшую сумму», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.