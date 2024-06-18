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Кирьяков: мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте главное — это мотивация

Кирьяков: мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте главное — это мотивация
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Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы экс-нападающего «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» Артёма Дзюбы. По мнению эксперта, Дзюба сохранил своё былое мастерство, однако во взрослом возрасте у футболистов может пропадать мотивация. Именно от уровня мотивации и будет зависеть состоятельность Дзюбы в клубах РПЛ, считает Кирьяков.

«На вопрос, может ли Дзюба рассчитывать на достойное предложение от команд чемпионата России, Артём должен ответить себе сам. Насколько у него остались силы, мотивация и желание продолжать соревноваться на уровне РПЛ.

Конечно, мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте, в котором сейчас находится Артём, главные моменты — это мотивация и желание. Насколько он готов заставить себя так же работать и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Накануне Дзюба покинул стан московского «Локомотива» по истечении контракта. Сейчас Артём пребывает в статусе свободного агента.

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