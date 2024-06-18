Вильям Галлас высказался об отношениях Роналду с тренером сборной Португалии Мартинесом

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас поделился мыслями об отношениях 39-летнего нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду и главного тренера сборной Роберто Мартинеса.

«Роберто Мартинес отлично справится с Криштиану Роналду. Он знает, что произошло на последнем чемпионате мира с прежним тренером, здесь такого не случится. Вы видите, что отношения изменились. Он создал систему, которая позволяет Роналду делать то, что у него получается лучше всего, и при этом снимает с него обязанности защитника.

Мартинес полностью поддерживает Роналду. Он знает, что, когда у вас есть такой талантливый игрок, как Роналду, независимо от того, сколько ему лет, он должен играть. Вы должны держать Роналду на поле, если Португалии нужен гол, потому что, если вы дадите ему эту единственную возможность, он ею воспользуется. Думаю, остальные португальские игроки тоже это понимают», — приводит слова Галласа Prime Casino.