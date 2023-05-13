Александр Соболев: удаления Денисова в матче с «Химками» не было — сто процентов

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1).

«Удаления Денисова в матче с «Химками» не было — сто процентов. Больше нечего сказать. После удаления могли и выиграть, и проиграть. И «Химкам» нужно было побеждать, и нам — поэтому была такая игра на встречных курсах.

Удаление — ключевое событие в матче? Конечно. 1:0 и удаление — совсем другая игра», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Спартак» и подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счётом 1:1.

После этой игры «Спартак» остался на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков.