«Володька Быстров начнёт рассказывать, что я плачу». Соболев — о судейских ошибках в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил судейство в матче 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».
«Я не вижу особой проблемы в игре «Спартака». Мы играем неплохо: зачастую вот такие ошибки приводят к таким результатам. Судейские? Я уже говорил про судей. Опять же там Володька Быстров начнёт рассказывать, что я плачу. Но оно так и есть, что ошибаются не в нашу пользу.
Я раньше думал, что нас убивают — может быть, это грубо будет звучать. Сегодня я понял, что, наверное, некоторым арбитрам не хватает квалификации. Они не чувствуют ту грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Всё в совокупности — в итоге теряют контроль над игрой.
Не разглядел момент с Денисовым? Сто процентов. К сожалению, VAR не смотрит на жёлтые. Я посмотрел повтор: Денисов играет в мяч, не попадает по ноге, и ему дают жёлтую», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, «Спартак» после матча в рамках 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1) остался на четвёртой строчке, набрав 50 очков.
- 13 мая 2023
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