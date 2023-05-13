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Личка: сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти

Личка: сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти
Марцел Личка
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, кто может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти. Они хорошо показали себя в Премьер-Лиге, продемонстрировали отличное качество, поэтому будут востребованы на рынке. Такие игроки, как Мансилья, Флорентин, Дима Воробьёв, Эктов, Аюпов и другие. То есть это не только аргентинцы, но и российские футболисты. Думаю, плюс-минус восемь человек могут нас покинуть. Как бы мы не хотели всех отдавать, может быть такое, что они уйдут.

Понятно, что мы не хотим этого, но я думаю, что некоторых игроков точно будет тяжело удержать. Конкурировать с более сильными в экономическом плане командами очень трудно. И все это понимают», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

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