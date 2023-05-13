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«Осасуна» обыграла «Альмерию» в матче Ла Лиги

«Осасуна» обыграла «Альмерию» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» принимала «Альмерию» на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В начале второго тайма Анте Будимир открыл счёт.

Будимир реализует выход один на один.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя пять минут Эз Абде удвоил преимущество «Осасуны».

Абде забивает в контратаке.

На 81-й минуте Мой Гомес довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Лазаро забил «гол престижа».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 34 матчах. «Альмерия» находится на 14-м месте, у команды 36 очков. Лидирует «Барселона» (82 очка)

Испания - Примера. 34-й тур
13 мая 2023, суббота. 17:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
3 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Будимир – 46'   2:0 Абде – 51'   3:0 Гомес – 81'   3:1 Лазаро – 90+2'
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