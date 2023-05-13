Президент РФС Дюков высказался о реформе Второй лиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал реформу Второй лиги.

«Реформу ФНЛ мы начали обсуждать ещё несколько лет назад. Вариант такой реформы мы считаем оптимальным, чтобы как можно больше клубов проводили матчи с равными соперниками. Только в таких матчах можно прогрессировать. Включение туда крымских клубов? Это вопрос ФНЛ, если клубы пройдут лицензирование», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

С сезона-2023/2024 Вторая лига будет проходить в двух дивизионах: «А» и «Б». Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень-весна» в два этапа: с июля либо августа по ноябрь и с марта по май-июнь. В дивизионе «Б», в который войдут более 60 клубов, турнир пройдёт по системе «весна-осень» – с марта по ноябрь. При этом с июля-августа по ноябрь 2023 года будет проведён переходный турнир.