«Реал» с трудом одолел «Хетафе» и временно обогнал «Атлетико»

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась минимальной победой «сливочных» – 1:0.
В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.
На 70-й минуте игры полузащитник «сливочных» Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса. Встреча так и завершилась – 1:0.
Асенсио забивает единственный гол «Реала» в матче 34-го тура Ла Лиги с «Хетафе»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился победой «сливочных» с аналогичным минимальным счётом – 1:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают «Атлетико», идущий третьим, на два балла. При этом «матрасники» провели на одну игру меньше.
«Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона».
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