Кьер — о текущих неудачах «Милана»: ответная игра с «Интером» может всё изменить

Защитник «Милана» Симон Кьер подвёл итоги матча 35-го тура чемпионата Италии со «Специей» (0:2).

«Наших усилий сегодня оказалось недостаточно, чего нельзя сказать о болельщиках.

Нам предстоит сыграть с «Интером» во вторник. И этот матч может всё изменить. У нас есть шанс реабилитироваться перед фанатами за все неудачи. Мы должны двигаться дальше с высоко поднятой головой.

В этом году мы плохо играли с не самыми сильными командами. И я не понимаю почему. В любом случае не я должен делать анализ. Мы просто должны улучшать многие аспекты игры», – приводит слова Кьера Pianetamilan.

Ответный полуфинальный матч между «Интером» и «Миланом» пройдёт во вторник, 16 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

Отметим, что подопечные Стефано Пиоли сумели выиграть только в одном матче из последних пяти.