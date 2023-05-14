Кьер — о текущих неудачах «Милана»: ответная игра с «Интером» может всё изменить

Защитник «Милана» Симон Кьер подвёл итоги матча 35-го тура чемпионата Италии со «Специей» (0:2).
«Наших усилий сегодня оказалось недостаточно, чего нельзя сказать о болельщиках.
Нам предстоит сыграть с «Интером» во вторник. И этот матч может всё изменить. У нас есть шанс реабилитироваться перед фанатами за все неудачи. Мы должны двигаться дальше с высоко поднятой головой.
В этом году мы плохо играли с не самыми сильными командами. И я не понимаю почему. В любом случае не я должен делать анализ. Мы просто должны улучшать многие аспекты игры», – приводит слова Кьера Pianetamilan.
Ответный полуфинальный матч между «Интером» и «Миланом» пройдёт во вторник, 16 мая. Начало игры — в 22:00 мск.
Отметим, что подопечные Стефано Пиоли сумели выиграть только в одном матче из последних пяти.
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