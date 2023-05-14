Начо: матч с «Хетафе» не будет иметь ничего общего с предстоящей игрой с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, 13 мая «Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в 34-м туре чемпионате Испании.

«Важно было победить, и «Хетафе» организовал нам сложную игру. Нам было трудно, особенно в первом тайме, во втором мы были несколько лучше. Мы хотели, чтобы победа и эти три очка достались нам уверенно, хотя мы знаем, что эта игра не будет иметь ничего общего с матчем в среду. Но победа всегда позитивна, и прибавляет уверенности. Матч в среду будет финальным», — приводит слова Начо AS.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1. Ответная игра запланирована на 17 мая.

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