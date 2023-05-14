«Эвертон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00
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В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Манчестер Сити» отличился нападающий Эрлинг Холанд. За «Эвертон» забитым мячом отметился форвард Демарай Грей.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 82 очка после 34 матчей. «Эвертон» находится на 17-й строчке, заработав 32 очка после 35 игр.
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