Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Сочи» Жоаозиньо: игра с «Локомотивом» не была плохой — у нас были моменты

Футболист «Сочи» Жоаозиньо: игра с «Локомотивом» не была плохой — у нас были моменты
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил игру команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Не скажу, что игра с «Локомотивом» была плохой. У нас были моменты, не забили пенальти. Мы не должны были заканчивать матч поражением со счётом 0:3… Думаю, мы должны забыть об этой игре.

У нас было много ударов, особенно во втором тайме. Штанга, незабитый пенальти… Не скажу, что плохая реализация, просто вратарь (голкипер «Локомотива» Илья Лантратов. — Прим. «Чемпионата») всегда стоял в том месте, куда шли удары. На мой взгляд, была просто неудача», — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Сочи».

В составе «Локомотива» отличились Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.

Материалы по теме
«Сочи» — «Ростов». Карпин желает насолить московским клубам
«Сочи» — «Ростов». Карпин желает насолить московским клубам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023