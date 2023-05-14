Футболист «Сочи» Жоаозиньо: игра с «Локомотивом» не была плохой — у нас были моменты
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил игру команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).
«Не скажу, что игра с «Локомотивом» была плохой. У нас были моменты, не забили пенальти. Мы не должны были заканчивать матч поражением со счётом 0:3… Думаю, мы должны забыть об этой игре.
У нас было много ударов, особенно во втором тайме. Штанга, незабитый пенальти… Не скажу, что плохая реализация, просто вратарь (голкипер «Локомотива» Илья Лантратов. — Прим. «Чемпионата») всегда стоял в том месте, куда шли удары. На мой взгляд, была просто неудача», — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Сочи».
В составе «Локомотива» отличились Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.
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