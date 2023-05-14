Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо: «Ростов» будет много атаковать, и для нас это преимущество

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 14 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Это будет тяжёлая игра, как и все остальные. К ней мы усиленно готовились на этой неделе, и надеюсь, что по окончании матча будет положительный результат.

Желание соперника играть в атаку — преимущество для «Сочи»? Да, соперник будет много атаковать и для нас это тоже преимущество. Мы тоже будем играть в атаку, мы играем дома. Особенно когда мы играем дома, нужно атаковать как можно больше», — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Сочи».