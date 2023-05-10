Георгий Мелкадзе: в следующем сезоне «Сочи» может повторить успех 2022 года
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что в следующем сезоне его команда может выступить успешнее, чем в нынешнем. Мелкадзе заявил, что «Сочи» может повторить успех 2022 года, когда клуб финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь чемпиону — «Зениту».
«В «Сочи» уже думают о следующем сезоне? Не знаю. Лично я думаю о следующей игре. Но считаю, что в следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли — просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В сезоне-2022/2023 «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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