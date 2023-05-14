Эриксен — о борьбе за место в ЛЧ: мы уверенно играем дома и хотим хорошо завершить сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выразил мнение, что домашний стадион команды станет важным фактором в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.
Для того чтобы гарантировать место в четвёрке сильнейших по итогам сезона английской Премьер-лиги, манкунианцам необходимо набрать шесть очков в трёх оставшихся матчах, два из которых пройдут на стадионе «Олд Траффорд».
«Прежде всего нам надо завершить сезон со стопроцентным результатом дома. Но, в конце концов, в следующем сезоне нам нужно играть на выезде так же хорошо, как дома. И тогда это будет прекрасный сезон.
Мы знаем, где можем набрать дополнительные очки, потому что дома на данный момент мы чувствуем себя очень, очень уверенно. Конечно, после поражений в двух матчах возникает дополнительное давление. Но мы показали характер и качества, необходимые для того, чтобы быть там, где мы есть. Мы просто собираемся сосредоточиться на себе. Мы хотим одержать три победы в последних трёх матчах», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба.
- 14 мая 2023
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