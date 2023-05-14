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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ
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В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Мина, Тарковски, Холгейт, Гарнер, Гейе, Дукуре, Макнил, Айуоби, Калверт-Льюин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Аканджи, Эрнандес, Гюндоган, Фоден, Марез, Альварес, Холанд.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии команды сыграли вничью — 1:1. В составе «Манчестер Сити» отличился нападающий Эрлинг Холанд. За «Эвертон» забитым мячом отметился форвард Демарай Грей.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 82 очка после 34 матчей. «Эвертон» находится на 17-й строчке, заработав 32 очка после 35 игр.

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