Член совдира «Динамо» Степашин: виноваты все! Что делать? Нужна новая команда

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин эмоционально высказался по результату матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

«Виноваты все! Что делать? Нужна новая команда», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 14 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» московское «Динамо» потерпело разгромное поражение со счётом 0:3.

Для команды Славиши Йокановича оно стало третьим в последних пяти матчах высшего российского дивизиона. В конце апреля бело-голубые проиграли «Факелу» (0:2) и «Зениту» (1:3).

В данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Ахмат» расположился на пятой строчке, у команды Сергея Ташуева 46 очков в активе.