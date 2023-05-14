Кобелев: после трёх игр с «КС» уже было понятно, что «Динамо» нужно искать нового тренера

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что бело-голубым стоит подумать насчёт расставания с тренером Славишей Йокановичем.
«Я давно ещё говорил, что здесь у этого тренера не получилось с «Динамо». Так бывает. Пора ли ему подавать в отставку? Сложный вопрос. После трёх игр с «Крыльями» уже было понятно, что москвичам нужно искать нового тренера и смотреть в будущее. Новый сезон уже через два месяца — выводы нужно было делать раньше.
У меня нет объяснений такому сильному спаду «Динамо». Со стороны сложно указать на причину неудач, потому что её нужно искать внутри. Только люди в клубе могут знать точный ответ», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сегодня, 14 мая, «Динамо» разгромно уступило «Ахмату» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3). Прямо сейчас бело-голубые занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.
- 14 мая 2023
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