«Лейпциг» на последних минутах вырвал победу в домашнем матче с «Вердером»

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» на своём поле принимал «Вердер». Игра проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Обмен голами произошёл ближе к концу матча. Счёт открыли гости, когда на 70-й минуте отличился Леонардо Биттенкорт. За три минуты до конца встречи помог хозяевам избежать поражения Вилли Орбан, замкнувший пас Кристофера Нкунку. В компенсированное время Доминик Собослаи вырвал три очка для своей команды. Ещё один ассист оформил Нкунку.
Ранее сегодня, 14 мая, с тем же счётом 1:1 завершился матч «Штутгарта» и «Байера». Оба гола были забиты с пенальти, за хозяев забил Серу Гирасси, гости ответили точным ударом Эксекиэля Паласиоса.
«Лейпциг» поднялся на третье место в таблице Бундеслиги, набрав 60 очков в 32 матчах. «Вердер» располагается на 12-й строчке (35). Что касается «Штутгарта», то он опустился на предпоследнее место (29), рискуя вылететь из высшей лиги Германии.
- 14 мая 2023
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