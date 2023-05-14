«Факел» одолел «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась минимальной победой «Факела» со счётом 1:0.
Первая половина матча прошла без забитых голов – 0:0. Обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.
На 67-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Этот мяч так и остался единственным в матче.
На 74-й минуте с поля был удалён защитник воронежцев Евгений Марков.
«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка.
- 14 мая 2023
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:17
-
19:14