«Факел» одолел «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась минимальной победой «Факела» со счётом 1:0.

Первая половина матча прошла без забитых голов – 0:0. Обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

На 67-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Этот мяч так и остался единственным в матче.

На 74-й минуте с поля был удалён защитник воронежцев Евгений Марков.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка.