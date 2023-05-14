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«Факел» — «Пари Нижний Новгород» 1:0, результат матча 27-го тура РПЛ 14 мая 2023 года

«Факел» одолел «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась минимальной победой «Факела» со счётом 1:0.

Первая половина матча прошла без забитых голов – 0:0. Обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

На 67-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Этот мяч так и остался единственным в матче.

На 74-й минуте с поля был удалён защитник воронежцев Евгений Марков.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Акбашев – 67'
Удаления: Марков – 74' / нет
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