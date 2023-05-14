Радимов — о «Динамо»: что творится с командой? Разгром от «Ахмата» дома — это перебор

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов резко высказался об игре «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России, в котором московская команда на домашней арене уступила «Ахмату» со счётом 0:3.

«Сегодняшний разгром на своём поле – это совсем перебор. Поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – верное.

У клуба отличный стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычёркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может. «Динамо» откровенно сыпется. Давно у москвичей не было подобных результатов», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 27 туров динамовцы располагаются на седьмом месте, имея в активе 42 очка. Ранее появилась информация, что главный тренер москвичей Славиша Йоканович больше не будет руководить командой.