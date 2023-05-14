Радимов — о «Динамо»: что творится с командой? Разгром от «Ахмата» дома — это перебор

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов резко высказался об игре «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России, в котором московская команда на домашней арене уступила «Ахмату» со счётом 0:3.
«Сегодняшний разгром на своём поле – это совсем перебор. Поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – верное.
У клуба отличный стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычёркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может. «Динамо» откровенно сыпется. Давно у москвичей не было подобных результатов», – написал Радимов в своём телеграм-канале.
После 27 туров динамовцы располагаются на седьмом месте, имея в активе 42 очка. Ранее появилась информация, что главный тренер москвичей Славиша Йоканович больше не будет руководить командой.
- 14 мая 2023
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29