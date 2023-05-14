Ловчев — о судействе в РПЛ: ошибок слишком много

Футбольный эксперт и бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в матче 27-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1).

«Я не понял, что натворил Кукуляк. Ну как можно давать за такое (фол защитника Даниила Денисова на 45-й минуте.– Прим. «Чемпионата») вторую жёлтую карточку? Не факт, что «Спартак» выиграл бы «11х11», но это удаление делает судейство главной темой чемпионата. Ошибок слишком много.

Я недавно столкнулся в Останкине после эфира с Леонидом Слуцким. Спросил его — планируешь где-то работать? Он говорит: «Серафимыч, только, наверное, за рубежом, тут невозможно из-за судей работать, очень много ляпов».

Из той же серии и слова Абаскаля после матча. Он видел судейство в Петербурге с «Зенитом», где были вопросы, он видит ситуацию в Химках. Если бы он стал жёстко говорить, опять бы пошло по кругу — вызов на КДК, риск санкции. А так он пришёл — и все поняли, о чём речь», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.