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«Реал» Мадрид поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге

«Реал» Мадрид поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге
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«Реал» Мадрид поздравил «Барселону» с выигранным по итогам сезона-2022/2023 чемпионским титулом.

Сегодня «Барселона» благодаря победе над «Эспаньолом» в матче 34-го тура Ла Лиги (4:2) досрочно выиграла чемпионат Испании. Для каталонского клуба этот титул стал 27-м в истории, сине-гранатовые завоевали чемпионство впервые за последние четыре года.

Сразу после завершения матча между «Барселоной» и «Эспаньолом» «Реал» Мадрид в социальных сетях поздравил каталонский клуб с победой в Ла Лиге. «Поздравляем «Барселону», чемпиона Испании в сезоне-2022/2023», — сказано в сообщении мадридского клуба в «Твиттере».

Отметим, что рекордсменом по числу побед в чемпионате Испании остаётся мадридский «Реал». У столичного клуба 35 чемпионских титулов за всё время, у «Барселоны» — на восемь меньше.

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