Фанаты «Барселоны» кричат «Месси» после завоевания чемпионского титула

Болельщики «Барселоны» во время празднования досрочного чемпионства скандировали фамилию форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Чемпионский титул стал для «Барселоны» первым за 24 года, завоёванным без участия аргентинского нападающего.

Празднование «Барселоны» после финального свистка

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Месси выступал в составе «блауграны» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец завоевал с командой 35 трофеев.

Ранее появилась информация о том, что Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.