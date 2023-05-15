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Президент «Барселоны» — о Месси: сделаем всё, чтобы вернуть Лео

Президент «Барселоны» — о Месси: сделаем всё, чтобы вернуть Лео
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть Лео Месси в «Барселону», – приводит слова Лапорты «твиттер» Managing Barca.

Месси выступал в составе «блауграны» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец завоевал с командой 35 трофеев.

Чемпионский титул в текущем сезоне Ла Лиги стал для каталонского клуба первым за 24 года, завоёванным без участия 35-летнего аргентинского нападающего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

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