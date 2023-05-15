Хави стал 6-м наставником, выигравшим чемпионат Испании с «Барсой» как игрок и как тренер

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес стал только шестым наставником в истории клуба, кому удалось выиграть чемпионат Испании и в качестве игрока, и в качестве тренера каталонской команды. До него это удавалось сделать Хосепу Самитьеру, Йохану Круиффу, Карлесу Решаку, Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике.

В воскресенье, 14 мая, Хави добыл первый титул во главе сине-гранатовых, а в бытность игроком он становился чемпионом Испании восемь раз (1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015).

Напомним, «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1 и досрочно стала чемпионом Испании. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.