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Хави высказался о нападении болельщиков «Эспаньола» на игроков «Барселоны»

Хави высказался о нападении болельщиков «Эспаньола» на игроков «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об инциденте с болельщиками «Эспаньола» (4:2), которые атаковали игроков «Барселоны» после матча.

«Праздновать это нормально, но я понимаю, что мы не дома, и нельзя проявлять неуважение. Я знаю, что это трудно контролировать, но я сказал им, что лучше всего было уйти. Мне сказали, что произошла небольшая неприятность. Я не видел фанатов вблизи. Я уже был внутри. Я бы не стал придавать этому большого значения. Мы много праздновали в раздевалке. Я очень рациональный, но трудно не праздновать что-то подобное. Мы не праздновали, потому что это было поле «Эспаньола», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, после матча «Эспаньола» выбежали на домашнее поле после финального свистка во время того, как игроки «Барселоны» в центральном круге праздновали завоевание чемпионского титула. Игроки каталонского клуба быстро покинули поле.

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